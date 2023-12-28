السومرية نيوز تنشر النتائج النهائية للانتخابات المحلية (المقاعد)

أعلنت مفوضية الانتخابات، مساء الخميس، النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات.

وقالت المفوضية في مؤتمر تابعته السومرية نيوز، انه "لا شكاوى تؤثر على نتائج الانتخابات وهي قابلة للطعن"، مشيرة الى أن "تقديم الطعون يبدأ من الغد إلى غاية يوم الأحد".

وجرت انتخابات مجالس المحافظات في 18 كانون الأول 2023، وذلك التزاماً بالمنهاج الوزاري الذي تبنته الحكومة، وأقره البرلمان في تشرين الأول 2022.

أدناه النتائج النهائية وعدد المقاعد للكيانات المشاركة..

نتائج بغداد

نتائج واسط

نتائج الانبار

نتائج البصرة

نتائج نينوى

نتائج بابل

نتائج صلاح الدين

نتائج ميسان

نتائج القادسية

نتائج المثنى

نتائج النجف

نتائج ديالى

نتائج ذي قار

نتائج كربلاء

نتائج كركوك