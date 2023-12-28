"تقدم" وكياناته يحصل على 32 مقعداً في عموم العراق

كشفت النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات عن حصول حزب تقدم وكياناته على 32 مقعداً في عموم العراق.

وأعلنت مفوضية الانتخابات، مساء اليوم الخميس، النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات.

وجرت انتخابات مجالس المحافظات في 18 كانون الأول 2023، وذلك التزاماً بالمنهاج الوزاري الذي تبنته الحكومة، وأقره البرلمان في تشرين الأول 2022.

أدناه تفاصيل المقاعد..