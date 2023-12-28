"بابليون" تحصل على سبعة مقاعد في الانتخابات المحلية

اظهرت النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات عن حصول حركة بابليون على سبعة مقاعد في عموم العراق.



وكانت مفوضية الانتخابات أعلنت، مساء اليوم الخميس، النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات.

وجرت انتخابات مجالس المحافظات في 18 كانون الأول 2023، وذلك التزاماً بالمنهاج الوزاري الذي تبنته الحكومة، وأقره البرلمان في تشرين الأول 2022.

أدناه تفاصيل المقاعد..