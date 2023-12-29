صعود لقوى الدولة وتراجع لتشرين.. قراءة لمقاعد مجالس المحافظات والفائزين الـ10 الأكبر

وتقدم "السومرية نيوز" في هذا التقرير، قراءة مبسطة عن ترتيب الكتل بحسب عدد مقاعدها، والنسبة التي تشكلها مقاعدها من اجمالي مقاعد مجالس المحافظات في العراق.تصدر تحالف نبني المكون من تحالف حركة العصائب والفتح، عدد المقاعد في العراق بحصوله على 43 مقعد من اجمالي 285 مقعد في العراق، مايعني انه حصل على 15% من اجمالي مقاعد مجالس المحافظات في العراق البالغة 285 مقعدا.اما في المرتبة الثانية، جاء تحالف دولة القانون على مستوى العراق بعدد مقاعد بلغ 35 مقعدا، وبنسبة اكثر من 12% من اجمالي عدد مقاعد مجالس المحافظات.وفي المرتبة الثالثة، جاء تحالف قوى الدولة الوطنية بعدد مقاعد بلغ 24 مقعدا، وبنسبة 8.4% من اجمالي مقاعد مجالس المحافظات، في صعود كبير مقارنة بانتخابات البرلمان عام 2021، والذي بلغ عدد مقاعده في 2021 3 مقاعد من اصل 329 مقعدا، وبنسبة بلغ 0.9% فقط.وفي المرتبة الرابعة جاء تقدم بعدد مقاعد بلغ 21 مقعدا، وبنسبة 7.3% من اجمالي عدد مقاعد العراق، اما في المرتبة الخامسة جاء السيادة بـ13 مقعدا وبنسبة 4.5% من اجمالي مقاعد العراق.وجاء تحالف تصميم بالمرتبة السادسة بعد مقاعد بلغ 12 مقعدا، وفي المرتبة السابعة تعادل كل من ابشر ياعراق التابع للمجلس الأعلى برئاسة همام حمودي، وتحالف العزم برئاسة مثنى السامرائي وبعدد 9 مقاعد.وفي المرتبة الثامنة جاء تحالف الحسم بـ8 مقاعد، وفي المرتبة التاسعة جاء تحالف الأساس متعادلا مع تحالف قيم المدني (أحزاب تشرين) بعدد 6 مقاعد.وجاء تحالف اشراقة كانون (المقربة من تشرين) بعدد مقاعد بلغ 5 مقاعد، ليكون في المرتبة العاشرة.ويظهر من عدد المقاعد، ان الأحزاب والتحالفات الثلاث الأولى حصلت على 102 من اصل 285 مقعدا، مايعني ان الأحزاب الثلاث الأولى حصلت لوحدها على نحو 36% من اجمالي مقاعد العراق، وفي حال احتساب عدد المقاعد للتحالفات المنضوية تحت الاطار التنسيقي بشكل واضح فسيكون 117 مقعدا، وبنسبة تبلغ 41% من اجمالي مقاعد مجالس المحافظات في العراق.وبينما بلغ مجموع عدد مقاعد تشرين الصريح 11 مقعدا مايعني نسبة 3.8% من اجمالي مقاعد مجالس المحافظات، جاء منخفضا عن نسبة المقاعد التي حصلت عليها قوى تشرين في انتخابات 2021 التي بلغت 4.5% من اجمالي المقاعد.