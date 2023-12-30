المفوضية تكشف عدد الطعون المقدمة بشأن نتائج الانتخابات المحلية

وقال الامين العام لمجلس المفوضين علي فيصل، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "عدد الطعون المستلمة لليوم الثاني ضمن المدة القانونية (85) طعناً توزعت بنسب متفاوتة بين المحافظات".وبين، أن "أعلى المحافظات كانت ذي قار وكركوك بنسبة 10 طعون لكل محافظة".ويوم الخميس الماضي، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، النتائج النهائية للانتخابات المحلية التي أجريت في 18 كانون الأول الجاري.