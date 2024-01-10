توجيه حكومي يخص المحافظين (وثيقة)

تنشر السومرية نيوز، وثيقة حكومية تتضمن توجيهاً لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يخص المحافظين بتصريف الأمور اليومية لحين تشكيل مجالس المحافظات الجديدة.

وجرت انتخابات مجالس المحافظات في 18 كانون الأول 2023، وذلك التزاماً بالمنهاج الوزاري الذي تبنته الحكومة، وأقره البرلمان في تشرين الأول 2022.

وأدناه نص الوثيقة..