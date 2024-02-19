مجلس صلاح الدين يرد على رئيس الجمهورية بـ5 نقاط حول صحة انتخاب أبو مازن محافظًا

وذكر المجلس 5 اعتبارات قانونية، تنسف حجة رئيس الجمهورية، من بينها عدم وجود هذا الشرط ضمن الشروط المنصوص عليها الواجب توفرها بالمرشح لمنصب المحافظ، فضلا عن سقوط القضايا بسبب شموله بالعفو، وان المرسوم الجمهوري يعد منشئ فرعي، وان تشريع مجلس المحافظة بانتخاب المحافظ هو التشريع الأصلي.ادناه وثائق رد مجلس محافظة صلاح الدين: