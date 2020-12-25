بالصور.. قدّاس عيد الميلاد في بغداد

شهدت العاصمة بغداد اليوم الجمعة، إقامة قدّاس عيد الميلاد في عدد من الكنائس، والتي يحييها أبناء الديانة المسيحية، في هذا التوقيت من كل عام.

والتقطت عدسة مصور السومرية نيوز علي جاسم، صوراً لقدّاس أقيم في كنيسة مار توما بمنطقة بغداد الجديدة.