بعد "انهيار" المنظومة الكهربائية.. نائب يطالب باستبدال الكوادر المتقدمة في الكهرباء

وقال التميمي في حديث لـ السومرية نيوز، إننا "سبق لنا وان حذرنا من انهيار المنظومة الكهربائية في عموم المحافظات نتيجة للتلكؤ في التعامل مع المشكلات واستمرار التخبط في العمل ما ادى الى تراجع كميات الطاقة المنتجة من 19 الف ميكا واط الى 11,5 الف ميكا واط مما تسبب في تراجع ساعات التجهيز اليومي الى ادنى المستويات بعموم المحافظات".وأضاف، أن "لجنة النفط والطاقة النيابية سبق وان قدمت العديد من الملاحظات والمعالجات والمقترحات لواقع المنظومة الكهربائية لكن لم نجد اي متابعة او تفاعل مع تلك المقترحات، وكانت نتيجة حالة التعنت الوضع المتردي للمنظومة الكهربائية في هذا الوقت من العام ولا نعلم ما هو حالها في حال وصول موسم الذروة في فصل الصيف وماهي المبررات حينها التي ستطلقها الوزارة وقياداتها للتغطية على فشلهم"، مشددا على "اهمية ايجاد حلول فعلية وحقيقية لواقع الكهرباء في البلد وانهاء حالة التخبط والمحسوبية التي اوصلتنا الى هذا المستوى وربما الى الاسوأ في المستقبل بحال عدم المعالجة السريعة".