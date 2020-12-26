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"يشبه الخروف والدجاج".. بصراوي يربي الاسود داخل حديقة منزله

محليات

2020-12-26 | 09:41
"يشبه الخروف والدجاج".. بصراوي يربي الاسود داخل حديقة منزله
9,833 مشاهدة

اختار رجل عراقي تربية الأسود في حديقة منزله ، ومنها الأسود الأفريقية لأنها تتكيف بسهولة أكثر مع البيئة المحيطة بها، وذلك بسبب تشابه درجات الحرارة بين أفريقيا والعراق.

ويربي العراقي غالي المراجلة منذ عشر سنوات أسودا في حديقته الصغيرة أو بيته في مدينة البصرة (أقصى جنوب العراق) على خلاف كثيرين لا يجرأون على مجرد الاقتراب من هذه الحيوانات المفترسة".
 
واكد المراجلة ان "هذه الأسود تصبح بمرور الوقت جزءا من العائلة، مثلها مثل أي حيوان أليف آخر أو طير يربى في البيت كالغنم والدجاج".
 
واختار عاشق تربية الأسود وترويضها أسودا أفريقية لأنه يرى أنها تتكيف بسهولة أكثر مع البيئة المحيطة بها، وذلك بسبب تشابه درجات الحرارة بين أفريقيا والعراق".
 
واضاف ان "حديقة منزلي تضم ثمانية أسود بالغة تفوق أعمارها العشر سنوات، نصفها إناث ونصفها الآخر ذكور، وأحرص سنويا على ضمان تكاثرها، وهكذا تصبح لدينا أشبال، فكل لبوة تنجب من شبلين إلى ثلاثة أشبال مرة في السنة".
 
وتقدر قيمة الأسد بما بين (ستة آلاف وعشرة آلاف دولار)، وقد باع المراجلة حتى الآن 62 أسدا رباها خلال السنوات العشر الماضية.
 
 
 
 
وتابع "بعت على مدار عقد من الزمن نحو 62 شبلا في شمال العراق، فقد حرص عدد من أصدقائي من العاصمة بغداد ومدينة الحلة ومن داخل البصرة أيضا على التواصل معي من أجل شراء أشبالي".
 
ويحتفظ المراجلة بأشبال الأسود في بيته حتى يبلغ عمرها ثلاث سنوات، ثم ينقلها بعد ذلك إلى حديقته التي تستقبل زوارا يدفع كل منهم دولارين لرؤية الحيوانات المفترسة.
 
واكد "أبدأ بترويض الأسود من لحظة ولادتها وأعمل على حسن التواصل معها حتى تكبر، فأي حركة خاطئة معها وغير محتسبة لا يمكن توقع ردة فعلها، لأن الأسود بالنهاية حيوانات مفترسة وقد هاجمتني عدة مرات بسبب أكلها، وأيضا في فترات التزاوج، لكن هذا لا يمنع أنني أشعر من نظراتها باحترام تكنه لي".
 
واشار الى انه "بعد 45 يوما من ولادة الشبل أحمله معي من الحديقة إلى داخل المنزل حتى يحتك بالأطفال ويلعبوا معه حتى يصبح حيوانا أليفا مئة في المئة"، لافتا الى ان "الأمر يشبه تربية ديك أو خروف أو دجاجة".



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