التعليم: إطلاق استمارة متعلقات القبول المركزي للطلبة من ذوي الشهداء

وقالت الوزارة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنها "تدعو الطلبة من هذه الفئة الذين لم تظهر نتائجهم في القبول المركزي للعام الدراسي 2021/2020 الى التقديم عبر الاستمارة الإلكترونية في بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة (www.dirasat-gate.org) التي تستمر الى غاية الخميس المقبل الموافق الحادي والثلاثين من الشهر الحالي".وأكدت الوزارة، أن "الطلبة الذين لم يقدموا سابقا وكذلك أصحاب المعدلات 75% فأعلى الذين ظهر قبولهم في المعاهد يحق لهم التقديم الى الاستمارة التي يمكن فيها تسجيل عشر خيارات على وفق الحدود الدنيا المعلنة للمقبولين قبولا مركزيا من فئة ذوي الشهداء".