خريجو صيدلة الخارج يطالبون بتسهيل معادلة شهاداتهم

طالب خريجو الصيدلة من جامعات الخارج، الاحد، بتسهيل معادلة شهاداتهم، وذلك خلال وقفة نظموها امام بوابة جامعة بغداد.



وقال بيان للخريجين، تسلم مراسل السومرية نيوز، نسخة منه، ان "خريجي الصيدلة من الجامعات الأجنبية ومن جامعات رصينة ومعترف بها، قاموا بالشروع في امتحان شهر (كانون الأول دورة ٣٨)، وارتفعت نسبة الرسوب الى ما يقارب 70% لعدة اسباب منها تغيير نمط الاسئلة وصعوبتها، وتقليل وقت الامتحان على غير العادة".

ولفت البيان انهم "قاموا بوقفة لمدة ثلاثة أايام طالبوا فيها رئيس جامعة بغداد منير السعدي على منح كيرف عشر درجات أو ما يراه مناسبًا انقاذاً لهم واسوهً بطلاب داخل العراق والدورات السابقة لمعادلة شهادة الصيدلة، ولرفد العراق بكفاءات صيدلية، كونه في أمس الحاجة لهم".