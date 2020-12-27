استمرار انخفاض الاصابات بكورونا في العراق

اعلنت وزارة الصحة، الاحد، عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في العراق لليوم.

وسجلت وزارة الصحة تسجل 818 إصابة جديدة بفيروس كورونا. كما تماثل 1541 حالة للشفاء من كورونا. كما توفي 13 حالة بكورونا في عموم العراق.