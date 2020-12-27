امانة بغداد توضح حالة الاسود في الزوراء

اصدرت امانة بغداد، الاحد، توضيحا بشأن حالة الاسود في متنزه الزوراء، فيما دعت وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي الى توخي الدقة في نقل الاخبار.

وقال مدير عام دائرة المتنزهات التابعة لها ليث الكعبي، في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه "ننفي الصور المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن سوء حالة (الأسود) في حديقة الحيوانات بمنتزه الزوراء"، مبينا ان "الصور المتداولة لأسود اثنين عبر صفحات التواصل الاجتماعي تعود الى حديقة الحيوانات بدولة السودان وليس في متنزه الزوراء كما اشيع".

واضاف ان "الأسود في حديقة الحيوانات العائدة الى امانة بغداد تحضى بعناية كبيرة ونظام غذائي وفق المعايير المحددة واشراف ملاك طبي بيطري متخصص لضمان صحتها سيما وان اغلبها من فصائل نادرة وغالية الثمن".

وتابع ان "هناك تنسيق عالي مع كلية الطب البيطري ومستشفى البيطرة في بغداد لمتابعة حالة الحيوانات اضافة الى التنسيق المستمر مع ادارات حدائق حيوانات عربية وعالمية بشأن الوضع الصحي للحيوانات والاجراءات الطبية والولادات والاغذية"، داعيا "وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي الى توخي الدقة في نقل الاخبار والصور والتأكد من المصادر الرسمية قبل النشر".