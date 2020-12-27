بالصور.. شجرة الميلاد في قلب التحرير

شهدت ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، اليوم الاحد، وضع شجرة كبيرة لعيد الميلاد.

عدسة "السومرية نيوز" تجولت في الساحة والتقطت هذه الصور: تصوير: علي جاسم