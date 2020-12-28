النزاهة: إحباط محاولة نقل ملكية عقارات بصورة غير قانونية في نينوى

وقالت دائرة التحقيقات بالهيأة، في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "عمليَّة الضبط نُفِّذَت من قبل فريق عمل مديريَّة تحقيق نينوى الذي انتقل أعضاؤه إلى مديريَّة التسجيل العقاري – الزهور"، مؤكدة "تمكُّن الفريق من ضبط مُتَّهمٍ أثناء قيامه بترويج معاملات نقل ملكيَّة عددٍ من العقارات بدون صفةٍ قانونيَّةٍ، وبشكلٍ مُخالفٍ للتعليمات".واضافت الدائرة أن "فريق العمل قام بضبط معاملاتٍ وصور قيودٍ لعدَّة عقاراتٍ، ووصولات قبضٍ خاصَّةٍ بالمُعاملات، فضلاً عن مبلغٍ من المال بحوزة المُتَّهم".وأشارت إلى "تنظيم محضر ضبطٍ وعرضه بصحبة المُتَّهم على قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفه وإجراء التحقيق وفق أحكام المادَّتين (289,298) من قانون العقوبات".