ارتفاع طفيف في الاصابات.. الموقف الوبائي لكورونا في العراق

اعلنت وزارة الصحة، الاثنين، عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في العراق لليوم.



وسجلت الوزارة 931 إصابة جديدة بفيروس كورونا. كما تماثل 1511 حالة للشفاء من كورونا. وتم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة بكورونا في عموم العراق



