التخطيط: نسبة الفقر في البلاد وصلت إلى 32%

اعلنت وزارة التخطيط، الاثنين، ان نسبة الفقر في البلاد وصلت إلى 32%، مشيرة الى ان هذه النسبة مبنية على فقر الدخل.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي إن "نسبة الفقر في البلاد وصلت إلى 32%"، مبينا ان "ارتفاعها جاء مع بدء جائحة فيروس كورونا".

واضاف ان "نسبة الفقر كانت قبل جائحة فيروس كورونا قد وصلت إلى 20%، لكن ومع الإجراءات التي اتخذت وحظر التجوال، ارتفعت"، مشيرا الى أن "هذه النسبة مبنية على فقر الدخل، وليس على الأبعاد الأخرى مثل السكن والتعليم والصحة، ولو اعتمدنا هذه الأبعاد، لوجدنا النسبة تعود إلى الـ20%".

ويمر العراق بظروف اقتصادية اضطرت حكومة مصطفى الكاظمي إلى خفض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار بغية توفير رواتب الموظفين الحكوميين الذين بلغ عددهم 4 ملايين موظف.