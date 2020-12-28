اعلنت مديرية الدفاع المدني، الاثنين، عن مصرع شخص واصابة آخر في حادث سير في ديالى.

وقالت المديرية في بيان لها، إن "فرق الدفاع المدني انقذت سائق عجلة تريلة حمل وانتشلت جثة الاخر في حادث سير حدث مساء اليوم الاثنين في محافظة ديالى نتيجة اصطدام شاحنة تريلة بعجلة صالون خصوصي".

وأضافت أن "فرق الدفاع المدني عملت الى استخدام معدات الانقاذ لقطع حطام العجلة الصالون واخراج الجثة السائق المتوفي منها وتسليمها إلى دائرة الطب العدلي وفق الإجراءات القانونية المتبعة بالتزامن مع نقل المصاب من العجلة الحمل وتامين نقله إلى المستشفى القريب".