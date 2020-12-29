بالفيديو: مبادرات خاصة لتوفير فرص عمل للعاطلين

ثورة لتفعيل القطاع الخاص وخارطة جديدة تسعى اليها الكثير من منظمات المجتمع المدني والمستثمرين والشركات، هذا القطاع الذي اندثر من سنوات طويلة والذي يسهم بشكل خاص ادا ما تم تفعيله في ضل الازمة المالية الراهنة وتوفير فرص عمل لآلاف الخريجين.ولأن العراق بلد يعتمد في ايراداته على بيع النفط الخام فقط، فأن اقتصاده احادي الجانب، كما ان الموازنة وعلى مدى سنوات متتالية تعاني من عجز كبير، وهنا يؤكد مختصون ان هذا القطاع يحتاج الى دعم حكومي متواصل واجراءات جدية.ويعد هذا المشروع من عشرات المشاريع التي تهدف الى دعم المنتج الوطني وتفعيل القطاع الخاص من خلال تشغيل الشباب العاطلين عن العمل والخريجين.