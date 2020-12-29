التعليم تعلن فتح استمارة تقديم الوجبة الثالثة من المعلمين المجازين دراسيا للقبول بالجامعات

اعلنت وزارة التعليم العالي، الثلاثاء، عن ضبط متهمين متلبسين بالرشوة وابتزاز مستثمرين في بغداد.

وقالت الوزارة في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه انه "تم فتح استمارة تقديم الوجبة الثالثة من المعلمين المجازين دراسيا للقبول في الجامعات للسنة 2021/2020 في الدراسة الصباحية".

واضافت ان "التقديم يستمر عبر بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة (www.dirasat-gate.org) لمدة أربعة أيام بدءا من اليوم الثلاثاء الموافق الـ29 من كانون الاولي الحالي".

جدير بالذكر أن المشمولين بالتقديم هم الحاصلون على موافقة وزارة التربية ولم يتمكنوا من إدخال الخيارات الالكترونية او الذين لم يتم قبولهم في وقت سابق بسبب عدم تسجيل خيارات كافية في استمارة التقديم.