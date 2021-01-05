ارتفاع بالاصابات.. الموقف الوبائي في العراق اليوم

اعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في العراق لليوم.









كما شفي 1928 حالة جديدة من كورونا





وتم تسجيل 12 حالة وقاة جديدة بكورونا وسجلت الوزارة 757 إصابة جديدة بكوروناكما شفي 1928 حالة جديدة من كوروناوتم تسجيل 12 حالة وقاة جديدة بكورونا