ديالى تستفيق على هزة أرضية بقوة 3.3

وقالت الوزارة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "الهزة سجلت في تمام الساعة 12:00:4 صباح اليوم وقد بلغت قوتها ( 3,3) درجة وتبعد (12) كم جنوب شرق مدينة مندلي من محافظة ديالى".وأضافت أنه "لم يتم الشعور بها من قبل المواطنين، وسنوافيكم في حال حصول اي مستجدات اخرى".ودعت المواطنين الى "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي".