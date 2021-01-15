محافظ كربلاء يشكو "غبن" الكهرباء: لن نقف مكتوفي الأيدي

وقال الخطابي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "وزارة الكهرباء تمادت كثيرا بغبن محافظة كربلاء من خلال عدم تجهيزها بحصتها العادلة من الطاقة الكهربائية وهذا ما أثر سلبا على تجهيز المواطنين بالطاقة الذي ادى الى زيادة ساعات القطع".وأضاف الخطابي: "لن نقف مكتوفي الايدي تجاه هذا الغبن رغم مخاطباتنا المتكررة للوزارة"، مشيرا الى أن "المحافظة ستشهد يوم الاحد المقبل رفعها عن منظومة RTU (وحدة التحكم بالطاقة ) ويحمل وزارة الكهرباء والسيطرة المركزية كافة النتائج المترتبة عن رفع هذه المنظومة".