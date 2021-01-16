انخفاض كبير في عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا لليوم السبت

اعلنت وزارة الصحة، السبت، عن انخفاض كبير في الإصابات والوفيات بفيروس كورونا اليوم.

ونقلت الصباح عن الوزارة قولها انه "تم تسجيل انخفاض كبير في عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في الموقف الوبائي لليوم السبت".

