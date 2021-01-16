اقل من 600 اصابة.. الموقف الوبائي لكورونا في العراق اليوم

اعلنت وزارة الصحة، السبت، عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في العراق لليوم.

وسجلت الوزارة 596 إصابة جديدة بفيروس كورونا. كما تماثل 2009 حالات للشفاء من الفايروس. وتم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة بكورونا في عموم العراق.