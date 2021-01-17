الجملة العصبية: استقبلنا 5316 حالة حوادث سير وسقوط من مرتفع في 2020

وقال مدير المستشفى الدكتور وليد خالد الحيالي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "مستشفى جراحة الجملة العصبية استقبلت خلال العام الماضي نحو 21887 حالة مرضية بمختلف الاصابات والامراض الخاصة بالدماغ والحبل الشوكي".وأضاف أن "من بين الحالات التي استقبلتها 10419 حالة للاستشارية، فيما استقبلت 11468 حالة طارئة ما بين حوادث سير وطلق ناري نتيجة الرمي العشوائي والجلطات والسقوط من اماكن مرتفعة ونوبات صرع وفتحات الظهر لحديثي الولادة وغيرها".واوضح الحيالي ان "من بين الحالات الطارئة 71 حالة طلق ناري بالرأس نتيجة الرمي العشوائي و 1759 حوادث سير سيارات ودراجات نارية وتكتك و 2490 حالة جلطات دماغية مفاجئة و3557 حالة سقوط من مرتفع".وتابع، أن "المستشفى أجرت خلال العام الماضي 30125 فحص مفراس و 16148 فحص رنين و 5887 فحص اشعة فيما اجرت 1799 تخطيط دماغ و 239 الف و 402 فحصا مختبريا بمختلف التخصصات".