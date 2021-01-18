بعد ساعات من انقطاعها.. عودة خدمة الأنترنت إلى ذي قار

افاد مراسل السومرية نيوز في محافظة ذي قار، الاثنين، بأن خدمة الانترنت عادت الى المحافظة بعد ساعات من انقطاعها.







وقال المراسل إن خدمة الأنترنت عادت إلى مناطق محافظة ذي قار بعد ساعات من إنقطاعها بسبب خلل في الكيبل الضوئي.