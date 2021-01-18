ضبط عجلات مختلفة الأنواع غير مسموح باستيرادها بميناء أم قصر  

وقالت الهيئة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن عمليَّتي ضبطٍ مُنفصلتين تمَّ تنفيذهما من قبل فريق عمل مديريَّة تحقيق البصرة، أفادت بأن الفريق الذي انتقل إلى ميناء أم قصر الشمالي، تمكَّن من ضبط (22) عجلة وكابسة وحاصدة ومعدات مُتوسِّطة غير مسموحٍ بإدخالها للبلد".وأضافت الدائرة، بحسب البيان، أن "تلك العجلات التي هي دون الموديل، وغير مسموحٍ باستيرادها، كانت فضلاً عن أن قسماً منها تمَّ التلاعب في تاريخ صنعها وجعلها مُبهمة الموديل؛ لغرض التهرُّب الضريبي، لافتة إلى أنها كانت قديمة ومعالم الاندثار واضحة عليها".وأوضحت أنه "تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليين بالعمليَّتين اللتين نُفِّذَتا بموجب مُذكَّرتين قضائيَّـتين، وعرضهما رفقة الأوليات على السيّد قـاضي محـكمة التحـقيق المُختصَّة بقـضايا النـزاهة في البـصـرة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية المُناسبة".