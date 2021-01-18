الاعمار: انجاز 80% من مشروع جسر الكارضية والطريق الحولي في واسط

اعلنت وزارة الاعمار، الاثنين، عن انجاز 80% من مشروع جسر الكارضية والطريق الحولي في محافظة واسط.

وقالت الوزارة في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه انها "حققت مراحل متقدمة من تنفيذ مشروع جسر الكارضية والطريق الحولي في محافظة واسط، عن طريق شركة المعتصم العامة وباشراف دائرة الطرق والجسور وكجهة فاحصة للمواد المركز الوطني للمختبرات الانشائية التابعين للوزارة".

واضافت ان "طول الجسر الكلي مع المقتربات يبلغ 528م وعرضه 28م مع المماشي"، مشيرة الى ان "الجسر يُعد الرئيس الواقع على الطريق الحولي لمدينة الكوت".

وتابعت ان "الجسر يربط المحافظة بالمحافظات الجنوبية ضمن خطة الوزارة لانشاء الطرق الحولية للمحافظات لتحويل سير المركبات ‏والشاحنات خارج مراكزها"، موضحا ان "طول الطريق يبلغ 19كم بضمنه 3 مجسرات (العمارة، بدرة، بغداد)".