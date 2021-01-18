تقاعد الانبار تضبط 16 اضبارة مزورة

اعلنت هيئة تقاعد الانبار، الاثنين، عن ضبط 16 اضبارة مزورة، فيما اشارت الى اتخاذ الاجراءات القانونية الاصولية بحقهم.

وقال مدير تقاعد الانبار أنس ياسين عبدالهادي في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه "حسب توجيهات رئيس هيأة التقاعد الوطنية، وبإشراف مباشر من قبل مدير تقاعد الانبار بالتعاون مع مكتب التحقيقات في هيئة نزاهة محافظة الانبار تم ضبط عدد من الاضابير المزورة البالغ عددها 16 كانت بمحل الشك".

واضاف "عند مخاطبة الجهات ذات العلاقة تبين بأن التقارير الطبية قسم مكرره والقسم الاخر مزور، تم ايقاف رواتبهم واتخاذ الاجراءات القانونية الاصولية بحقهم، واحالتهم الى الجهات المختصة".