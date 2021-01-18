التربية تُعلن ضوابط استضافة الطلبة من المعاهد المسائية الى المعاهد الصباحية

أعلنت وزارة التربية ، الاثمنين، عن الضوابط الخاصة بآلية استضافة الطلبة من المعاهد المسائية الى المعاهد الصباحية للعام الدراسي 2020 – 2021.

وقالت الوزارة في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "المديرية العامة لإعداد المعلمين والتدريب والتطوير التربوي حصلت على موافقة وزير التربية علي حميد الدليمي بخصوص التعليميات التي تُتيح استضافة الطلبة من المعاهد المسائية الى نظيرتها في الصباحية".

واضافت ان "التعليمات تنص على عدم وجود معاهد مسائية ضمن الرقعة الجغرافية ، حيث يُلزم الطالب بالنجاح في المواد الدراسية الموجودة في المعاهد المستضافين فيها بالإضافة الى المواد المعتمدة في معاهدهم الاصلية ، هذا ويقوم المعهد الأصيل بإعداد مجموعة أسئلة للمواد النظرية والعملية تُرسل الى المعهد المستضاف ويكون قبل امتحان نهاية السنة ليتسنى امتحان الطالب المستضاف ومن ثم إحالتها عن طريق المديرية للمعهد الأصيل لغرض تصحيحها واعتماد الدرجة ، فضلاً عن ذلك عدم تجاوز اعمار الطلبة المراد استضافتهم الى السن النظامي المعتمد في المعاهد الصباحية".

وتابعت "اما فيما يخص الاستضافة من المعاهد الصباحية الى المعاهد الصباحية تشمل الطلبة النازحين من محافظتي أربيل ودهوك على ان يكون لديهم ما يثبت اقامتهم في تلك المحافظات ، الى ذلك أشارت التعليمات بعدم جواز استضافة الطلبة من المعاهد الصباحية الى المعاهد المسائية".

يذكر ان آخر موعد لتقديم الطلبات هو الـ15 من شهر شباط المقبل.