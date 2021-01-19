لجنة نيابية تتحدث عن حراك لإنهاء ملف العشوائيات

وقال عضو اللجنة مضر الازيرجاوي، في حديث لصحيفة "الصباح" الرسمية، إن "وزارة التخطيط أنجزت دراسة بخصوص موضوع العشوائيات، وتم تشكيل لجنة فرعية من لجنة الخدمات من أجل مناقشة الدراسة التي قدمتها وزارة التخطيط".وأضاف أن "قانون العشوائيات نوقش سابقاً، ولدينا أولويات بشأنه، ونحتاج لمعرفة المستجدات لتضمينها في القانون"، متابعاً أن "وزارة التخطيط تريد إنهاء ملف العشوائيات، ووضع سقف زمني وقانون يحد من امتدادها ويعالجها، وأن القانون سيضع خطة عمل للعشوائيات من خلال معالجتها وإنهاء امتدادها".يذكر أن عدد العشوائيات في البلاد يبلغ قرابة 4 آلاف عشوائية، يسكنها أكثر من 3.5 ملايين نسمة ما يشكل 10 % من عدد سكان العراق، وتضم العاصمة بغداد أكثر من ثلث العشوائيات على مستوى البلاد.