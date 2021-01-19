الحكومة العراقية تحدد موعد الانتخابات المبكرة

وقال مصدر حكومي لـ RT، إن "مجلس الوزراء حدد العاشر من أكتوبر المقبل موعدا للانتخابات المبكرة بدلا من السادس من يونيو".واقترحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، مؤخرا، تأجيل موعد الانتخابات المبكرة المقررة في السادس من يونيو المقبل، حتى السادس عشر من أكتوبر.وقبل أيام اجتمعت الرئاسات في العراق (الجمهورية - الوزراء - البرلمان - القضاء)، لبحث الاستعدادات للانتخابات المبكرة التي حدد موعدها رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي في السادس من يونيو المقبل.وفي وقت سابق حذر زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر من تأجيل الانتخابات المبكرة، ودعا المواطنين إلى تحديث سجلاتهم الانتخابية.