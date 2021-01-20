الحكيم: نتمنى على الحكومة الالتزام بموعد الانتخابات

جاء ذلك خلال كلمة له في محافظة البصرة حيث طالب الحكومة في الالتزام بالموعد المحدد المحدد لاجراء الانتخابات المبكرة في السادس من حزيران عام 2021واكد الحكيم بان الخلافات والمشاحنات والمهاترات السياسية قد اضرت كثيراً في استقرار البلد محذرا من استخدام المال السياسي والسلاح لفرض الرآي. على الاخرينكما دعا الحيكم في كلمته الى تفعيل مسالة تحويل محافظة البصرة عاصمة العراق الاقتصادية الى واقع ملموس يحصد ثماره البصريين