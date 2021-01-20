عبد الامير الشمري يوجه بتسهيل عودة النازحين في قضاء قضاء طوز خرماتو

الشمري وفي حديث للسومرية نيوز اكد على اهمية التنسيق العالي بين القوات الامنية والمواطنين للمحافظة على المنجزات التي حققتها القطعات الماسكة للارض ولاسيما العمل على اعادة النازحين الى اماكن سكناهم الاصليةواشاد الشمري بالدور الكبير الذي تقدمة قوات التحالف الدولي من خلال الضربات الجوية التي توجها الى تنظيم داعش الارهابي وكذلك الابراج الذكية التي قام التحالف بتوزيعها بالمناطق التي تتواجد فيها نشاط للتنظيم الارهابي حيث توفر دعما واسنادا في مجال الإستطلاع وجمع والمعلومات الاستخباراتية