بالوثيقة: استجواب رئيس هيأة الاعلام والاتصالات

يعتزم مجلس النواب العراقي استجواب رئيس هيأة الاعلام والاتصالات النائب علاء صباح هاشم الربيعي في جلسة يوم السبت المقبل.



ونشر مجلس النواب العراقي جدول اعماله لجلسة السبت المقبل , حصلت السومرية نيوز على نسخة منها تضمنت خمس فقرات , الاولى التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية الدولة على اضرار التلوث بوقود السفن الزيتي لعام 2001 , و التصويت على مشروع قانون انضمام العراق الى الاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق وذات الاثار المؤذية لعام 2001 , وجاء في الفقرة الثالثة استجواب رئيس هيأة الاعلام والاتصالات النائب علاء صباح هاشم الربيعي , كما تضمن جدول الاعمال القراءة الاولى لمشروع قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال , بالاضافة الى مناقشات عامة .