ذي قار .. القبض على 6 مطلوبين متهمين بتجارة المخدرات

وقالت مديرية شرطة ذي قار في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه ,انه " بالتعاون مع جهاز الامن الوطني تم القبض على ستة اشخاص في اقضية الناصرية والبطحاء والجبايش وبحوزتهم كمية من الاقراص المخدرة اضافة الى مادة يعتقد انها مادة "الكرستال" .واوضحت المديرية انه " تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وجرى توقيفهم استنادا للمادة 28 المتاجرة بالمواد المخدرات من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية" .