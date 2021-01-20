تابعوا الليلة في نشرة أخبار الـسومرية: المالية تطلق تمويل رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني.. ونزاهة البرلمان تصف الموازنة العامة بالتبذيرية

أعلنت وزارة المالية إطلاق تمويل رواتب الموظفين للشهر الحالي وقالت الوزارة في بيان إن دائرة المحاسبة اعلنت إطلاق دفعات تمويل الرواتب لجميع الوزارات لشهر كانون الثاني، داعية الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لمراجعة دائرة المحاسبة لغرض بدء إجراءات تمويل الرواتب وفق السياقات المتبعة واعتبارا من يوم الأحد المقبل.

وصفت لجنة النزاهة النيابية موازنة 2021 بالتبذيرية وتعاني من التخمة في ابواب الصرف للعديد من المؤسسات بينها الرئاسات، مبينة ان اموال التنظيف للرئاسات تعادل موازنة محافظة*

وقال عضو اللجنةخالد الجشعمي ان الموازنة مبالغ فيها بشكل كبير وتبذيرية وفيها اسراف وتفتح الفساد على مصراعيه،، مضيفا ان البرلمان حتى الان لم يفهم الطريقة التي اعدت بها الموازنة وآلية الاحتساب لتلك الاموال التي رصدت وكيفية اعتماد التوزيع.