بالصور: الشمري يجتمع مع القيادات الامنية في جلولاء

كشف مصدر امني للسومرية نيوز اليوم الخميس 21 كانون الثاني ان نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري وصل الى قضاء جلولاء في محافظة ديالى وعقد اجتماعا مهما مع القيادات الامنية في المحافظة حول الوضع الامني القائم في القضاء.