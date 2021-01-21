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بالوثيقة.. مواد دراسية غير مشمولة في الامتحانات الوزارية
محليات
2021-01-21 | 03:58
9,372 مشاهدة
وزارة التربية تكشف عن المواد الدراسية غير الداخلة في الامتحانات الوزارية للمراحل المنتهية.
»
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وزارة التربية
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