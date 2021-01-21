بالصور.. نصب للخيام امام قائممقامية قضاء الرفاعي في ذي قار

افاد مراسل السومرية نيوز بقيام عدد من المتضاهرين بنصب خيام والاعتصام امام بوابة قائممقامية قضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار.



مطالبين بتغيير قائممقام قضاء الرفاعي كاظم الفياض، مشيرا الى ان هذه الوقفة جاءت بسبب تردي الاوضاع الخدمية في القضاء.



