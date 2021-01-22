عمليات البصرة: سنغير الخطط الخاصة بعمليات الوعد الصادق في المحافظة

اعلن قائد عمليات البصرة اللواء الركن أكرم صدام مدنف، اليوم الجمعة، عن تغير الخطط الخاصة بعمليات الوعد الصادق في المحافظة.

وقال اللواء مدنف في بيان ان " قيادة العمليات ستقوم بتغير الخطط الخاصة بعمليات الوعد الصادق في محافظة البصرة وذلك نظرا المتغيرات الساحة الأمنية"، مبينا ان "قواتنا الأمنية اتخذت جميع الإجراءات الأمنية الخاصة بتأمين الحماية للمهرجان الرياضي الذي سيقام على المدينة الرياضية".

واضاف ان "قيادة العمليات اتخذت بعض الاجراءت والتحوطات الامنية كإجراء احترازي بعد أحداث بغداد".

وتابع: "نطمئن أبناء محافظة البصرة بأن البصرة آمنة بأهلها وما تناقلتة البعض من مواقع التواصل الاجتماعي من اخبار غير صحيحة الغاية منها إرباك الوضع الامني للمدينة".

واوضح ان "الأمن حالة مجتمعية تعتمد بشكل رئيسي على تعاون المواطن مع القوات الأمنية".