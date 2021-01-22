شرطة ذي قار: القبض على متهمين اثنين بحوزتهما مواد مخدرة

اعلنت قيادة شرطة ذي قار، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على متهمين اثنين مطلوبين بقضايا المتاجرة بالمواد المخدرة.

وقالت القيادة في بيات تلقت السومرية نيوز نسخة منه ان "قسم شؤون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في قيادة شرطة ذي قار التابعة الى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة تمكن من القبض على متهمين اثنين مطلوبين بقضايا المتاجرة بالمواد المخدرة".

واضاف البيان ان "شعبة مكافحة المخدرات في قضاء البطحاء بالتعاون مع مركز شرطة البطحاء ومكتب الامن الوطني خلال تنفيذ امر قبض وتحرٍ، تمكنت من القبض على متهم بحوزته 89 قرصاً مخدراً مختلفة الانواع، و(34 غم)من عجينة سوداء اللون يشك انها من مادة الحشيشة المخدرة".

وتابع البيان ان "شعبة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في الناصرية تمكنت من القبض على متهم بحوزته 40 قرصاً مخدراً نوع كبتاجون، ومن خلال التحري في منزله تم ضبط 40 قرصاً مخدراً مختلفة الانواع، ليتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهما وتوقيفهما استنادا للمادة 28 من قانون العقوبات".