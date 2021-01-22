شرطة واسط: القبض على متهم محكوم غيابياً لمدة 10 سنوات

اعلنت قيادة شرطة واسط، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على متهم محكوم غيابيا لمدة 10 سنوات عن جريمة سرقة وفق المادة 443 ق ع.

وقال القيادة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "قسم مكافحة اجرام في قيادة شرطة واسط التابعة الى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة تمكن من إلقاء القبض على متهم محكوم غيابيا لمدة 10 سنوات عن جريمة سرقة وفق المادة 443 ق ع، بعد هروبه الى جهة مجهولة".

وأضاف البيان ان "العملية تمت بعد التحري وجمع المعلومات ليتم القبض عليه واعترف صراحة بقيامه بالسرقة وتمت احالته الى القضاء وتوقيفه وفق المادة المذكورة".