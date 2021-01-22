الصحة تصدر بيانا بشأن الخدمات الصحية في مؤسساتها

أكدت وزارة الصحة والبيئة اليوم الجمعة، أن جميع الخدمات الصحية تقدم بالمجان في المؤسسات الصحية.

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور سيف البدر في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنه "يلاحظ بعض الدعوات لجمع تبرعات لعلاج الجرحى أو غيرهم، وأن وزارة الصحة تؤكد أن كل الخدمات الصحية الأساسية ومن أهمها الطوارئ هي بالمجان بشكل يومي واعتيادي"، لافتاً الى أن "هذه الخدمات تقدم في جميع المؤسسات الصحية في بغداد والمحافظات بالمجان تماماً".

وأضاف أن "وزير الصحة اهتم بشكل شخصي بجرحى التفجير الإرهابي يوم أمس، وزارهم في المستشفيات، وأغلبهم خرجوا، والبقية يتلقون العلاج بالعناية اللازمة في الأجنحة الخاصة للمستشفيات الرئيسة في بغداد وبتوجيه مباشر من وزير الصحة"، داعياً إلى "قطع الطريق على كل شخص يسعى الى استغلال المواطنين ويحاول جمع التبرعات أو غيرها".