بالصور.. مهرجان للقراءة في بغداد ريعه لجرحى تفجيري الطيران

اقام فريق "إرادة" التطوعي بالتعاون مع السفارة الفلسطينية في بغداد، الجمعة، "مهرجان القراءة السنوي الاول"، فيما تم توزيع ريعه بين جرحى تفجيري ساحة الطيران وسط بغداد.



وقال المتحدث باسم الفريق علي رزاق، إن "هدف المهرجان هو تشجيع الشباب على القراءة والمطالعة وزيادة الوعي والفكر من جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والثقافية".

من جانبه، اعرب السفير الفلسطيني احمد عقل، عن سعادته بهذا المهرجان، مثمناً جهود الشباب في هذه النشاطات التي تسعى الى رفع المستوى الفكري والثقافي لدى المجتمع.

وتضمن المهرجان الوقوف دقيقة صمت وقراءة سورة الفاتحة على ارواح شهداء ساحة الطيران، فيما تقرر توزيع ريعه بين جرحى العمل الارهابي.