العتبة العباسية تطلق مبادرة لمساعدة ذوي ضحايا تفجير ساحة الطيران في بغداد

واعلنت العتبة على مواقعها الرسمية دعوة، تابعتها "السومرية نيوز" لكل من يعرف ذوي شهداء التفجير الإرهابيّ في ساحة الطيران أو من لديه معلومات عن الضحايا، تزويد العتبة بأسمائهم وأرقام هواتف ذويهم بأسرع وقتٍ، لغرض التواصل معهم وتأدية واجب العزاء ومواساتهم بمصابهميذكر ان هجوما ارهابيا نفذه انتحاريان استهدف المدنيين والباعة المتجولين في ساحة التحرير وأودى بحياة 28 قتيلا و88 جريحا في حادثة هي الاولى من نوعها منذ سنوات على استقرار الوضع الامني في العاصمة