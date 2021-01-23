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وزارة النفط: صادرات البلاد النفطية بلغت أكثر من مليار برميل خلال العام الماضي

محليات

2021-01-23 | 03:56
وزارة النفط: صادرات البلاد النفطية بلغت أكثر من مليار برميل خلال العام الماضي
949 مشاهدة

أعلنت وزارة النفط، اليوم السبت، أن صادرات البلاد النفطية خلال العام الماضي بلغت أكثر من مليار برميل.

وقالت شركة تسويق النفط (سومو) في إحصائية رسمية، إن "مجموع الصادرات النفطية لعام 2020 بلغ ملياراً و96 مليوناً و345 ألف برميل، بمعدل تصدير شهري بلغ 91 مليوناً و362 ألف برميل، وبمعدل يومي بلغ مليونين و362 ألف برميل".
واضافت أن "الشركات النفطية الصينية والهندية كانت الأكثر شراء للنفط العراقي تليها الشركات الأميركية"، مشيرة إلى أن "الإيرادات المتحققة من مبيعات النفط الخام بلغت 41 ملياراً و755 مليون دولار، بمعدل 3 مليارات و479 مليون دولار شهرياً".
واوضحت الشركة، أن "معدل سعر البيع الشهري للنفط الخام بلغ 38 دولاراً و86 سنتا للبرميل".
وتابعت، أن "مجموع الصادرات من الحقول النفطية في البصرة ووسط العراق المصدرة عن طريق موانئ البصرة بلغت ملياراً و60 مليونا و454 ألف برميل، بإيرادات بلغت 40 ملياراً و488 مليون دولار".
ولفتت سومو، إلى أن "مجموع الكميات المصدرة من الحقول النفطية في كركوك عن طريق ميناء جيهان التركي بلغ 33 مليوناً و8 الاف برميل، بإيرادات بلغت ملياراً و196 مليون دولار، فيما بلغ مجموع الصادرات من حقل القيارة 617 مليوناً و894 ألف برميل، بإيرادات بلغت 12 مليوناً و765 ألف دولار".
وذكرت، أن "مجموع الصادرات النفطية إلى الأردن بلغ مليونين و265 ألف برميل بإيرادات بلغت 58 مليوناً و381 ألف دولار".
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