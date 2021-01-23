"رائد" في شرطة ذي قار ينتحر رمياً بالرصاص

اقدم ضابط كبير في شرطة ذي قار،اليوم السبت، على الانتحار لأسباب مجهولة في منزله الواقع بقضاء الشطرة شمال المحافظة.

وقال مصدر امني للسومرية نيوز ان "ضابطاً برتبة رائد في شرطة ذي قار من سكنة قضاء الشطرة اقدم على الانتحار بإطلاق النار على نفسه من سلاحه الشخصي لأسباب غير معروفة ".

واضاف المصدر ان "الشرطة المحلية فتحت تحقيقاً في الحادث لمعرفة ملابساته"، مبينا انه "بعد ان قام ضباط التحقيق وخبراء الأدلة الجنائية بإجراء الكشف الظاهري على محل الحادث، تم ارسال الجثة الى شعبة الطبابة العدلية لإكمال الاجراءات المتعلقة بسير التحقيق".

وتسجل محافظة ذي قار شهريا نسباً ملحوظة بعدد حالات الانتحار بين مواطنيها.